E-Food Amazon.de listet Whole Foods

Amazon nimmt die Eigenmarke seiner US-Tochter Whole Foods in Europa in das Angebot auf. Zudem startet der Konzern ein neues Futter-Sortiment unter der Marke Lifelong.

Amazon baut sein Eigenmarken-Angebot immer stärker aus: So hat der Konzern nun auch erste Artikel seiner US-Tochter Whole Foods in das Sortiment seiner Plattformen in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich aufgenommen. Bis