E-Food Farmy wirbt um Investoren

Der E-Food-Anbieter Farmy will mit frischem Geld sein Geschäft in der Schweiz ausbauen. Auch sein Know-how will das Start-up künftig an Händler und Hersteller vermarkten.

Der Schweizer Online-Lebensmittelhändler Farmy will sich über eine Finanzierungsrunde neues Kapital besorgen und seine eigene Technologie künftiger stärker vermarkten. "Wir stehen vor dem Abschl