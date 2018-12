E-Food Lidl Schweiz testet Kochboxen in Filialen

In der Schweiz lotet Lidl das Potenzial seiner Kochboxen im Stationärgeschäft aus. In 19 Filialen können Kunden nun die Kisten mit vorportionierten Lebensmittelkisten erwerben.

Der Discounter Lidl bringt Rezeptboxen nun auch in der Schweiz in erste Märkte. Wie die Landesgesellschaft mitteilt, wird das Angebot von nun an in 19 Filialen in der Deutschschweiz getestet. Die "Menu Bo