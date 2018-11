E-Food Migros testet neuen Online-Supermarkt

In der Schweiz baut Migros sein E-Food-Geschäft mit einem ganz neuen Shop aus: Das Konzept erinnert dabei in vielen Details an das Modell des niederländischen Start-ups Picnic.

Die Migros lotet ein neues E-Food-Modell in der Schweiz aus: Mit Miacar hat Migros einen neuen Online-Supermarkt an den Start gebracht, der seit Oktober in Bern getestet wird, schreibt die Schweizer Handelszeitung.