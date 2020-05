E-Food-Tests Aldi UK lässt Deliveroo ausliefern

Aldi Süd testet in Großbritannien die Auslieferung von Lebensmitteln durch den Dienstleister Deliveroo. Gleichzeitig rollt der Händler in den USA eifrig seinen Click & Collect-Service in Zusammenarbeit mit Instacart aus.

Aldi Süd experimentiert im Ausland eifrig mit Lieferdienstleistern. So hat der Discounter diese Woche in Großbritannien einen Test mit dem