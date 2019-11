E-Mobilität Alnatura startet erste öffentlich zugängliche Ökostrom-Ladesäule

Alnatura positioniert sich mit dem Thema E-Mobilität: Der Bio-Händler will seinen Kunden in Zukunft Ladestationen mit Ökostrom bieten. In einem ersten Schritt wurde am Unternehmenssitz in Darmstadt eine Säule installiert.

Alnatura hat an seinem Unternehmenssitz in Darmstadt nach eigenen Angaben die erste öffentlich zugängliche E-Ladesäule in Betrieb genommen