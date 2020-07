EHI-Studie Die Top 10 der deutschen Handelsunternehmen

Das EHI bildet in seinem aktuellen Statistikkompendium die deutsche Handelslandschaft in Zahlen ab. Der Lebensmittelhandel ist dabei, seinen Marktanteil auszubauen. Dabei helfen Digitalisierungsstrategien, in die bereits 2019 investiert wurde.

Das EHI Retail Institute hat sein jüngstes Statistikkompendium "Handelsdaten aktuell 2020" veröffentlicht. Darin kommt es zu dem Ergebnis