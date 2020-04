Ebay Handelsplattform holt Walmart-Manager als Vorstandschef

Der neue Chef bei der Online-Handelsplattform Ebay kommt vom US-Einzelhandelsgiganten Walmart. Dort hat er sich zuletzt ums Online-Geschäft gekümmert.

Die Online-Handelsplattform Ebay hat einen neuen Chef gefunden - er kommt vom US-Shoppingriesen Walmart. Am 27. April wird Jamie Iannone den Vorstandsvorsitz übernehmen, teilte Ebay am Montag in San Jose mit. Iannone wurde vom gr