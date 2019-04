Edeka Eble in Saarburg Gut gerüstet

Edeka Eble in Saarburg

Seit Ende vergangenen Jahres betreibt Jungkaufmann Michael Eble in Saarburg seinen ersten Edeka-Markt. Dabei setzt er auf viel lokales Flair und will den Tourismus-Faktor in der Ferienregion nutzen.

Ortswechsel für die Selbstständigkeit: Um seinen Traum zu verwirklichen, ist Michael Eble 280 Kilometer Richtung Nordwesten gezogen. Von Waldkirch nahe Freiburg nach Saarburg, südlich vo