Edeka Niemerszein in Hamburg-Pöseldorf Kleine Fläche, große Wirkung

Die Hamburger Kaufmannsfamilie Niemerszein setzt in ihrem modernisierten Markt im Pöseldorf-Center erneut auf helles Design mit wohnlichen Elementen. Und ein hochwertiges Sortiment.

Niemerszein hat mal wieder umgebaut. Nach den Renovierungen am Mühlenkamp in Winterhude und in der Hallerstraße in Rotherbaum hat die Kaufmannsfamilie, die insgesamt acht Standorte in Hamburg betreibt,