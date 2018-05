Edeka Schnabel in Northeim Jedem Thema eine eigene Welt

Edeka Schnabel in Northeim

Edeka-Kaufmann Tobias Schnabel setzt mit seinem Markt in Northeim auf den Wow-Effekt. Mit vielen Überraschungen für die Kunden setzt er ein breites und tiefes Sortiment in Szene. Herzstück des Marktes ist die in Form eines Karussells gestaltete Süßwarenabteilung

Rund ist das Portal, durch das die Besucher in den verspielten Edeka-Markt in Northeim gelangen. Allein die Fo