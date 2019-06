Edeka Südwest Erste Budni-Märkte in Offenburg eröffnet

Erste Budni-Märkte in Offenburg eröffnet

Im Rahmen der bundesweiten Kooperation mit Edeka eröffnet die Regionalgesellschaft Südwest nun ebenfalls Budni-Filialen. Die ersten beiden Märkte stehen in Offenburg.

Edeka Südwest geht am heutigen Dienstag mit den ersten beiden Budni-Märkten der Region in Offenburg an den Start. Wie die Regionalgesellschaft mitteilte, wird eine der beiden Filialen auf circa 400 qm Ve