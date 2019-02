Einstieg in den deutschen Markt Birkenstock expandiert im Kosmetikgeschäft

Einstieg in den deutschen Markt

Die Familie Birkenstock drängt mit Millioneninvestitionen in den Kosmetikmarkt. Gerade ist das Unternehmen Birkenstock Cosmetics in den deutschen Markt eingestiegen. Im kommeden Jahr will der Naturkosmetikspezialist auch nach Asien gehen.

Die Familie Birkenstock, Inhaber des gleichnamigen Schuhherstellers, treibt ihren Einstieg in den Kosmetikmarkt mit Millioneninvestitionen voran. Wie Unterla