Einzelhandel Hessen übernehmen Pilot-Tarifabschluss

Das nächste Tarifgebiet schließt sich dem Pilot-Tarifabschluss in NRW an: Im hessischen Einzel- und Versandhandel steigen die Gehälter ebenfalls in zwei Stufen. Zunächst zum 1. Juni um 3 Prozent. Der zweite Zuschlag folgt dann im April 2020.

Für die Beschäftigten im hessischen Einzel- und Versandhandel steigen die Gehälter in zwei Stufen. Die Gewerkschaft