Einzelhandelstarif Abschluss in Schleswig-Holstein

Abschluss in Schleswig-Holstein

Nach den Tarifabschlüssen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben sich Arbeitgeber und Verdi auch für die Einzelhandelsbeschäftigten in Schleswig-Holstein geeinigt. In Weimar gehen heute die Verhandlungen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter.

Mit Schleswig-Holstein hat das dritte Flächenland nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württember