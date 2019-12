Elektronikhändler Media-Saturn steigert zentral verhandeltes Einkaufsvolumen

Der Konzernumbau bei Media-Saturn trägt neue Früchte. In diesem Jahr wurde das zentral verhandelte Einkaufsvolumen deutlich in die Höhe getrieben. Media-Saturn-Chef Ferran Reverter will darüber hinaus die Größe der Märkte optimieren.

Media-Saturn kommt mit der Zentralisierung des Einkaufs voran: Das zentral verhandelte Einkaufsvolumen in Deutschland liegt aktuell