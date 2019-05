Erstes Quartal Rocket Internet steigert Umsatz mit neuen Unternehmen

Die Start-up-Schmiede Rocket Internet hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich ausbauen können. Mit satten Umsatzzuwächsen wartet dabei der Geschäftsbereich "New Businesses" auf.

Der Start-up-Investor Rocket Internet hat dank neuer Unternehmen in seinem Portfolio den Umsatz im ersten Quartal gesteigert. Im Geschäftsbereich "New Businesses" zog der Umsatz um 85 Prozent an,