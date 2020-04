Essens-Lieferdienste Takeaway darf Just Eat übernehmen

Takeaway darf Just Eat übernehmen

Die Fusion zwischen dem niederländischen Essenslieferanten Takeaway und dessen Konkurrenten Just Eat ist in trockenen Tüchern. Die britische Wettbewerbsbehörde hat der Übernahme am Donnerstag zugestimmt.

Der niederländische Essenslieferant Takeaway darf den britischen Wettbewerber Just Eat übernehmen. Unterdessen hat sich Takeaway am Kapitalmarkt Ge