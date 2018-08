Essenslieferdienst Deliveroo verlässt zehn deutsche Städte

Der Essenslieferdienst Deliveroo zieht sich aus zehn deutschen Städten zurück. Im Gegenzug will sich das Unternehmen zunächst auf fünf Kernstädte konzentrieren, in denen es gut läuft. Dort will der Lieferdienst noch mehr Restaurants als Kunden gewinnen.

In Essen, Dortmund, Dresden, Leipzig, Mainz, Stuttgart, Bonn, Düsseldorf, Hannover und Nürnberg werden die