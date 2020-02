Ex-dm-Exklusivmarke P2 feiert Comeback bei Aldi Süd

Die Beauty-Marke P2 Cosmetics ist wieder da. Nachdem sie sukzessive beim Drogeriemarktbetreiber dm ausgelistet wurde, verkauft Aldi Süd sie demnächst als Exklusivmarke.

"Exklusiv bei Aldi Süd erhältlich", das schreibt der Discounter Aldi Süd in seinem Prospekt für nächste Woche und bewirbt so die Aktionslistung einer in Deutschland wohlbekannten Kosmetik-Marke. De