Expansion Ahold Delhaize will in den USA zukaufen

Ahold Delhaize will in den USA zukaufen

Die deutschen Discounter Aldi und Lidl bekommen in den USA offenbar stärkere Konkurrenz aus den Niederlanden. Supermarktbetreiber Ahold Delhaize will mit Zukäufen an der US-Ostküste schneller vorankommen.

Expansion in den USA: Ahold Delhaize schaut sich nach möglichen Zukäufen in den Vereinigten Staaten um. Das hat CEO Frans Muller gegenüber Analysten in New York