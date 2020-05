Expansion Aldi will in China vorsichtig weiter wachsen

Aldi will in China vorsichtig weiter wachsen

Trotz der Corona-Krise will China-Handelspionier Aldi Süd an seinen "langfristigen" Expansionsplänen für das Land festhalten. Dies bestätigt die Discounttochter auf LZ-Anfrage, will aber kein konkretes Filialziel nennen.

Derzeit betreiben die mehr als 250 Mitarbeiter unter der Leitung von CEO Christoph Schwaiger sieben Nachbarschaftsmärkte in der Hafenstadt Shanghai. Bei d