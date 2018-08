Expansion Budni startet in Berlin

Budni startet in Berlin

Der Hamburger Drogeriemarktbetreiber Budnikowsky eröffnet am Donnerstag im Stadtteil Prenzlauer Berg seine erste Filiale in Berlin. Damit gibt das Unternehmen den Startschuss für seine Expansion außerhalb des Hamburger Stammgebietes und positioniert sich als Nahversorger mit einem eigenen Café im Eingangsbereich.

Budni geht an die Spree und eröffnet am Donnerstag in der