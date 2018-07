Expansion Cdiscount hegt ehrgeizige Pläne für Deutschland

Nach dem Start seines Heimlieferservices in Deutschland will Frankreichs drittgrößter Online-Händler Cdiscount hiesigen Kunden bereits ab nächstem Dienstag auch die Lieferung von Nonfood-Produkten an 15.000 Abholpunkte anbieten.

Der Angriff von Frankreichs drittgrößtem Online-Händler auf den deutschen Markt erfolgt Schlag auf Schlag. Erst vergangene Woche hat Cd