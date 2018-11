Expansion Getnow will auch NRW erschließen

Getnow will auch NRW erschließen

Der Online-Lebensmittelhändler Getnow will sein Liefergebiet neben München und Berlin einem Medienbericht zufolge nun auch auf Nordrhein-Westfalen ausweiten. Gleichzeitig soll die Berliner Zentrale an einen neuen Standort umziehen.

Noch im November will der Online-Lebensmittelhändler Getnow sein Angebot nun auch in Nordrhein-Westfalen starten. 2019 will das Start-up nahezu fläch