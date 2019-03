Expansion Globus eröffnet ersten Markt in Chemnitz

Globus eröffnet ersten Markt in Chemnitz

Nach einem Jahr Bauzeit hat in Chemnitz ein neuer Globus eröffnet. Globus hat circa 20 Mio. Euro in den Standort investiert und setzt in dem neuen Markt verstärkt auf Frische.

Es ist vollbracht: Nach einem Jahr Bauzeit hat der erste Globus in Chemnitz seine Pforten eröffnet. Insgesamt hat Globus rund 20 Mio. Euro in den Standort investiert. Das Herz des Markts ist eine "Frische