Expansion Jumbo eröffnet ersten Laden in Belgien

Jumbo eröffnet ersten Laden in Belgien

Der niederländische Supermarktbetreiber Jumbo geht in Belgien an den Start. Ein erster Laden öffnete gin Pelt in der belgischen Provinz Limburg seine Pforten. Zwei weitere Shops sollen noch bis Jahresende folgen.

Bereits seit Sommer vergangenen Jahres sind die Expansionspläne von Jumbo bekannt. Nun hat der niederländische LEH-Filialist seinen ersten Standort im belgischen Ort Pe