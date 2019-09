Expansion Kaufland startet in der Republik Moldau

Kaufland startet in der Republik Moldau

In Australien bereitet Kaufland aktuell seinen Markteintritt vor. In der Republik Moldau ist die Schwarz-Tochter schon einen Schritt weiter. Dort hat der Großflächendiscounter am Donnerstag seine ersten beiden Filialen eröffnet.

Kaufland ist ab sofort auch in der Republik Moldau präsent. Gleich zwei Filialen hat der Neckarsulmer Händler in der moldawischen Hauptstadt Chisi