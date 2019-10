Expansion Konsum kehrt nach Halle zurück

Die Konsumgenossenschaft Leipzig eröffnet einen Supermarkt in Halle. Bei diesem einen soll es nicht bleiben; der ostdeutschen Lebensmittelhändler will in den nächsten Jahren wieder mit weiteren Filialen expandieren.

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Pleite der Konsumgenossenschaft Halle kehrt der Konsum in die Stadt zurück. Die Konsumgenossenschaft Leipzig eröffnet