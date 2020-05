Expansion Lidl dringt weiter in London vor

Lidl dringt weiter in London vor

Lidl rückt ins Herz von London vor. Jetzt hat der Discounter eine Filiale neben dem University College Hospital eröffnet. Insgesamt will die Schwarz-Tochter in den kommenden fünf Jahren in der britischen Hauptstadt auf 40 Märkte kommen.

Den Plan für die Filiale hatte Lidl bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben. Vor wenigen Tagen, am 30. April, war es soweit: Lidl hat