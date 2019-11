Expansion Lidl erhöht den Druck in Großbritannien

Lidl erhöht den Druck in Großbritannien

Im Kampf um Marktanteile in Großbritannien erhöht Lidl das Tempo. Der Discounter will in den kommenden drei Jahren weitere 230 Filialen eröffnen. Bis 2023 sollen es insgesamt 1000 sein. Konkurrent Aldi hatte bereits im September eine Expansion mit ähnlicher Größenordnung für UK angekündigt.

