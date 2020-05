Expansion Lidl eröffnet 100. US-Filiale

Es ist ein Meilenstein für den Discounter aus Neckarsulm: Am Mittwoch um 8 Uhr Ortszeit hat Lidl in Suwanee im Bundesstaat Georgia seine 100. Filiale in den USA eröffnet. Ursprünglich hätte diese Marke schon im ersten Jahr erreicht werden sollen, mit zwei Jahren Verspätung hat es jetzt geklappt.

Ein großes Fest zur Eröffnung der Jubiläumsfiliale von Li