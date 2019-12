Expansion Lidl eröffnet ersten Markt in Philadelphia

Lidl eröffnet ersten Markt in Philadelphia

Vor Lidl USA liegt ein besonders arbeitsreicher Monat. Gleich neun neue Filialen will der Discounter im Dezember an der Ostküste der Vereinigten Staaten eröffnen. Unter den Standorten ist auch der erste Markt in Philadelphia, der größten Stadt des Bundesstaates Pennsylvania.

Lidl macht bei seinen Expansionsplänen an der Ostküste der USA weiter Nägel mit Köp