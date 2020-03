Expansion Lidl zahlt in Osteuropa mehr

Lidl zahlt in Osteuropa mehr

Lidl erhöht die Filialgehälter in Polen, um seine Expansionspläne abzusichern. In anderen Ländern Osteuropas geht der Discounter einen ähnlichen Weg – und positioniert sich wie in Deutschland als Arbeitgeber, der besser als die meisten Wettbewerber bezahlt.

Lidl erhöht die Gehälter für Filialpersonal in Polen. Ab Anfang März beträgt das Anfan