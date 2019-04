Expansion Müller rückt in Kroatien nah an dm

Müller rückt in Kroatien nah an dm

Der Zukauf in Kroatien zahlt sich für Müller aus. Das deutsche Drogerieunternehmen rückt nah an Marktführer dm heran. Die Erträge von Müller sind höher als die des Konkurrenten.

Kampfansagen an dm sind bei Müller in Kroatien an der Tagesordnung. Das zeigt auch der aktuelle Aktionskatalog. Mit durchschnittlich 30 Prozent Rabatt auf bekannte Herstellermarken b