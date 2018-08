Expansion Picnic nimmt Mönchengladbach in Angriff

Picnic nimmt Mönchengladbach in Angriff

Der niederländische Online-Supermarkt Picnic hat sein nächstes Expansionsziel in Deutschland angekündigt: Mit der Rhein-Ruhr-Stadt Mönchengladbach soll der potenzielle Kundenkreis in wenigen Wochen um 110.000 Haushalte wachsen.

Picnic wird seinen Lebensmittellieferdienst in Deutschland in Kürze auch in Mönchengladbach anbieten. Die nordrhein-westfälische Stadt ist