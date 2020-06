Expansion Picnic startet verspätet in Düsseldorf

Picnic startet verspätet in Düsseldorf

Ursprünglich sollte es schon vor Monaten losgehen, nun startet Food-Lieferservice Picnic verspätet in der NRW-Landeshauptstadt.

Nachdem sich Picnic bislang in der Peripherie bewegte, will der niederländische Lebensmittel-Lieferdienst nun verspätet in der Landeshauptstadt Düsseldorf starten. Das meldet die Rheinische Post auf ihrer Onlineplattform RP Online. Ursprüngli