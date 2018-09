Expansion Rossmann startet in der Republik Kosovo

Rossmann startet in der Republik Kosovo

Rossmann erschließt sich ein neues Land: die Republik Kosovo. Es ist der sechste Auslandsmarkt – und das zweite Land nach Albanien, in dem der Drogeriekonzern gemeinsam mit dem ehemaligen Fußballspieler Altin Lala aktiv ist.

Nach Polen, Ungarn, Tschechien, Albanien und der Türkei tritt das Drogerieunternehmen Rossmann nun in der Republik Kosovo an. Am Donnerstag eröffne