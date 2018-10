Neuer Player Russischer Discounter will in Deutschland landen

Russischer Discounter will in Deutschland landen

Der russische Discounter Torgservis will nach Deutschland expandieren. Von Berlin aus sucht die Tochter TS Markt GmbH "mehr als 100" Mietstandorte in Norddeutschland und den östlichen Bundesländern. Mit einem extrem schlichten Konzept plant Torgservis, Kunden von Aldi, Lidl & Co. abzuwerben.

Ein neuer Discounter plant den Markteintritt in Deutschland. Von Berlin aus sucht die TS Mark