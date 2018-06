Expansion Tedi startet in Italien und Polen

In Italien und in Polen eröffnet der Nonfood-Discounter Tedi erste Filialen. Die Tengelmann-Beteiligung ist damit in acht Ländern Europas präsent und peilt langfristig insgesamt 5000 Märkte auf dem Kontinent an.

Der Nonfood-Discounter Tedi setzt seinen Wachstumskurs in Europa mit der Eröffnung erster Läden in Italien und Polen fort. Das Dortmunder Handelsunternehmen se