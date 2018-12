Expansion Tegut schlägt in München auf

Tegut baut seine Präsenz im Süden der Republik weiter aus. In Bayern plant der hessische Supermarktbetreiber nun erstmals einen Standort außerhalb von Franken.

Der hessische Supermarktbetreiber Tegut geht die Expansion in Bayern an. Das Unternehmen, das vor zwei Jahren Interesse am Kauf der Tengelmann-Märkte in Süddeutschland zeigte, aber dann Edeka unterlag, hat sich in M