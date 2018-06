Expansion Textildiscounter Takko will mehr Filialen eröffnen

Textildiscounter Takko will mehr Filialen eröffnen

Takko will in Europa weiter wachsen. Bis Anfang 2020 soll das europäische Filialnetz um gut 100 Standorte auf mehr als 2000 erweitert werden. Im ersten Quartal erzielte der Textildiscounter ein Umsatzplus von 3,3 Prozent.

Der Textildiscounter Takko will die Zahl seiner Filialen in Europa bis Anfang 2020 auf mehr als 2000 erhöhen. Das kündigte Co-Chef Alexander Mattschull am Mittwoch