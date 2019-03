Expansion Zalando rollt Beauty-Kategorie in fünf neue Länder aus

Der Online-Händler Zalando schaltet sein Kosmetiksortiment in weiteren Märkten auf: In Schweden und Dänemark können Kunden ab sofort Beauty-Produkte online kaufen, in drei weiteren Ländern soll die neue Kategorie in den kommenden beiden Monaten verfügbar werden.

Zalando erhöht die Schlagzahl im Beauty-Segment und rollt die Kategorie in den nächsten Wochen in