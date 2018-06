Expansion Zalando startet in Irland und Tschechien

Zalando schaltet wieder in den Expansionsmodus: Erstmals seit 2013 nimmt der Online-Modehändler neue Märkte in Angriff. In Irland und Tschechien sollen bereits im Sommer Shop-Ableger den Betrieb aufnehmen. Zudem integriert der Händler die Marke eines Wettbewerbers in sein Sortiment.

Der Online-Modehändler Zalando nimmt weitere europäische Länder ins Visier. In die