Expansion in Polen Kaufland übernimmt Tesco-Märkte

Expansion in Polen

Kaufland plant, im Nachbarland sechs Großflächen des britischen Wettbewerbers Tesco zu übernehmen.

Das Warschauer Kartellamt UOKiK hat sechs Anträge veröffentlicht, nach denen Kaufland die Immobilienrechte an sechs Tesco-Verbrauchermärkten erwerben will. Die Standorte liegen in den Großstädten Warschau, Krakau, Danzig, Breslau und Lublin. Kauflands Verhand