Expansion nach China So präsentiert Aldi sich in Shanghai

So präsentiert Aldi sich in Shanghai

Am heutigen Freitag hat Aldi in China zwei erste Märkte eröffnet. Der deutsche Discount-Pionier gibt sich in dem Reich der Mitte deutlich hochwertiger, moderner und Convenience-orientierter als in anderen Ländern.

In China präsentiert sich Aldi so ganz anders: Es gibt Schweinshaxe mit Sauerkraut und Bratkartoffeln, Krebse nach scharfer Sichuan Art und ein "Berliner Bao", eine K