Expansionpläne Carrefour wächst weiter im Mittleren Osten

Carrefour will bis Ende dieses Jahres 15 weitere Märkte in der Golfregion eröffnen. Franchisepartner Majid al-Futtaim stellte diese Woche das größte Distributionszentrum des französischen Handelskonzerns in Dubai vor.

Insgesamt 50 neue Standorte will Carrefour in diesem Jahr im Mittleren Osten betreiben. Um das Planziel zu erreichen, stehen bis Ende Dezember 15 Neuerö