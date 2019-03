Expansionspläne Aldi Schweiz behält Tempo bei

Am Donnerstag eröffnet Aldi seine 200. Filiale in der Schweiz. Und der Discounter sieht noch reichlich Luft nach oben: In den kommenden zehn Jahren sollen weitere 100 Standorte dazukommen.

Aldi Suisse will sein Filialnetz weiter verdichten: Bis 2029 will der deutsche Discounter pro Jahr durchschnittlich zehn neue Märkte eröffnen und die Zahl seiner Standorte in der Schweiz damit auf