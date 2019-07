FOC in Montabaur Haribo testet Outlet-Verkauf

FOC in Montabaur

Haribo hat den Vertriebskanal Factory Outlet Center auch hierzulande für sich entdeckt. Im rheinland-pfälzischen Montabaur betreibt der Süßwarenhersteller auf 170 Quadratmetern einen geräumigen Store.

Seit Ende vergangenen Jahres führt Haribo seinen ersten Shop in einem FOC. Das "Montabaur The Style Outlet" liegt direkt an der Autobahn A3 und dem ICE-Bahnhof der Sta