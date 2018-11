Fabrikbrand Kik rechnet mit Abweisung von Schmerzensgeldklagen

In Dortmund werden in dieser Woche Schmerzensgeldklagen von Hinterbliebenen nach dem verheerenden Brand in einer pakistanischen Textilfabrik verhandelt. Der beklagte Textildiscounter Kik geht aber davon aus, dass die Klage abgewiesen wird.

Sechs Jahre nach einem Brand mit mehr als 250 Toten in einer pakistanischen Textilfabrik verhandelt das Landgericht Dortmund an diesem Donnerstag über eine